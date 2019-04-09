В Кемерове перевернулся «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 08:10 2019-04-09T08:23:01+03:00

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Во вторник утром в Кемерове съехал с дороги и перевернулся автомобиль «ВАЗ». Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП.

Около 11.00 часов в соцсети появились фотографии разбитого «ВАЗа», стоящего на обочине улицы Терешковой, перед мостом по пути к правому берегу. Судя по повреждениями, автомобиль перевернулся на крышу. На месте ДТП работали инспекторы ГИБДД и сотрудники МЧС.

– На место ДТП выезжала одна пожарная машин и четыре человека. На месте спасатели увидели автомобиль ВАЗ-2106, который лежал на крыше. Сотрудники отключили аккумулятор и стабилизировали транспортное средство, перевернув на колеса, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

К приезду оперативных служб водителя и пассажиров на места аварии не было. По словам очевидцев, они убежали.

ИСТОЧНИК KP.RU