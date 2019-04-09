Клещи покусали 17 жителей Кузбасса

СЕГОДНЯ 08:31 2019-04-09T08:31:01+03:00

17 человек нашли на себе клещей в начале апреля

В том числе пострадали пять детей

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С начала потепления клещи покусали в Кузбассе 17 человек. Специалисты призывают жителей региона быть осторожнее.

С наступлением теплых дней в Кузбассе активизировались клещи, переносящие опасные инфекции, отмечают в Роспотребнадзоре. По данным на 4 апреля, за помощью в больницы области обратились 17 человек, в том числе пять детей, к которым присосались клещи.

– Интенсивный рост активности клещей обычно наблюдается в апреле, пик активности прогнозируется в мае - начале июня. Опасность пострадать от присасывания клеща сохраняется в течение всего теплого времени года, – отмечают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU