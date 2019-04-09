Двое наркоманов ночью напали на женщину в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 08:52 2019-04-09T09:20:20+03:00

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В Новокузнецке двое наркоманов ударили женщину по голове, а затем ограбили. Жертву они подстерегали на выходе из бара.

Ночь в полицию поступил сигнал о нападении на 44-летнюю женщину. Двое мужчин избили и ограбили горожанку, когда она вышла из бара.

– Они подбежали к ней со спины, ударили по голове и, когда потерпевшая упала на землю, вырвали из рук сумку, а затем скрылись, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. – Добычей налетчиков стали 8 000 рублей, а также мобильный телефон. Общая сумма ущерба составила более 15 000 рублей.

Рядом с местом преступления стражи порядка нашли сумку, которую грабители выбросили. Затем полицейские нашли ломбард, в который мужчины пытались сдать сотовый телефон. Оперативникам удалось по горячим следам задержать нападавших. Ими оказались наркозависимые местные жители 26 и 29 лет.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело, им грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемых в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU