Двух новокузнечан оштрафовали за парковку на заправке
Мужчины создали помеху общественному транспорту и спецтехнике
Водители оставили свои автомобили под знаком Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:
В Новокузнецке двух водителей оштрафовали за парковку на территории газозаправочной станции. Мужчины создали помеху для общественного транспорта и спецтехники.
Инцидент произошел на территории газозаправочной станции, которая расположена на Космическом шоссе. Двое водителей припарковали свои машины, несмотря на знак «Остановка запрещена», и создали помеху для заправки общественного транспорта и спецтехники.. Фото нарушения прислал участник акции «Мобильный патруль».
Сотрудники ГИБДД установили обоих водителей, на которых они составили административные протоколы. Каждый водитель получил по 1,5 тысячи штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU