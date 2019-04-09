2019-04-09T09:22:08+03:00
Общество

Двух новокузнечан оштрафовали за парковку на заправке

Мужчины создали помеху общественному транспорту и спецтехнике
Екатерина БОРМОТОВА
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Водители оставили свои автомобили под знаком Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВодители оставили свои автомобили под знаком Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Новокузнецке двух водителей оштрафовали за парковку на территории газозаправочной станции. Мужчины создали помеху для общественного транспорта и спецтехники.

Инцидент произошел на территории газозаправочной станции, которая расположена на Космическом шоссе. Двое водителей припарковали свои машины, несмотря на знак «Остановка запрещена», и создали помеху для заправки общественного транспорта и спецтехники.. Фото нарушения прислал участник акции «Мобильный патруль».

Сотрудники ГИБДД установили обоих водителей, на которых они составили административные протоколы. Каждый водитель получил по 1,5 тысячи штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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