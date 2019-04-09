2019-04-09T10:49:33+03:00
Общество

В Кемерове подожгли Сосновый бор

Активисты возмущены действиями властей
Кирилл ЧАЩИН
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В поджоге бора будет разбираться прокуратура. Фото: "ВКонтакте"/Комитет защиты Рудничного бораВ поджоге бора будет разбираться прокуратура. Фото: "ВКонтакте"/Комитет защиты Рудничного бора
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Муниципальные службы Кемерова устроили пожар в Сосновом бору, чтобы избавиться от сухой травы. Активисты пожаловались на это в прокуратуру.

Накануне, 8 апреля, около 15.00 многие жители города увидели над Сосновым бором дым, сообщил координатор общественного движения «Комитет защиты Рудничного бора» Олег Масленников. Увидев дым, активисты стали звонить по телефону 112, где им было сказано, что в бору проводится контролируемый пал силами служб администрации города.

«В результате поджогов на южных склонах Рудничного бора, являющегося особо охраняемой природной территорией, сожжена трава, кустарники, повреждены огнем стволы деревьев. Между тем, эти участки являются местом произрастания и обитания редких и исчезающих растений и насекомых, в том числе, занесенных в Красную книгу», – написал Олег Масленников.

Активисты утверждают, что в огне пострадали краснокнижные растения. Фото: "ВКонтакте"/Комитет защиты Рудничного бора

Активисты утверждают, что в огне пострадали краснокнижные растения. Фото: "ВКонтакте"/Комитет защиты Рудничного бора

Активист отмечает, что в силу положения об особо охраняемой природной территории в природном комплексе «Рудничный бор» запрещено отжигать сухую растительность. Олег Масленников обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой найти и наказать виновных.

В Главном управлении МЧС по Кемеровской области отметили, в Сосновом бору проходил плановый отжиг травы под наблюдением специалистов кемеровского управления по делам ГО и ЧС. С 15 апреля в регионы вводится противопожарный режим, при котором палы травы будут запрещены, отмечают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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