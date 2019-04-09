Экстрасенс избавила жительницу Кузбасса от сглаза и золотых украшений

СЕГОДНЯ 10:17 2019-04-09T10:50:44+03:00

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Молодая жительница города Белово поверила экстрасенсу и отдала ей золотые украшения, чтобы избавиться от сглаза. Избавилась ли она от порчи, неизвестно, а вот золотых украшений лишилась точно.

24-летняя жительница города Белово была у себя дома, когда в ее дверь постучала незнакомка. Женщина представилась экстрасенсом и заявила, будто на беловчанке порча. Она была убедительна в своих доводах, и молодая женщина поверила в это. Оказалось, что для избавления от сглаза нужно провести обряд с украшениями: именно через них передается порча. Молодая женщина дала экстрасенсу свои золотые серьги, кольца, кулон и колье. Целительница завернула их в платок и прочитала специальный заговор. После этого она вернула украшения в платке хозяйке дома. Довольная избавлением от порчи, молодая женщина попрощалась с экстрасенсом. И лишь после ее ухода обнаружила, что платок пуст. Лишь после этого беловчанка обратилась в полицию. Ущерб составил 225 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенницу. Ее приметы: женщина цыганской народности, на вид около 50 лет, рост около 160 см, среднего телосложения. Была одета: куртка длиной до талии серого или черного цвета, белый платок, короткие сапоги. При себе имела большую матерчатую коричневую сумку.

Граждан, владеющих информацией о месте нахождения разыскиваемой, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефону: 8-(3845)-22-21-93. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU