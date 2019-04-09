Кемеровчанка завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-09T11:39:35+03:00

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Кемеровчанка Татьяна Алеева завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике. Соревнования проходили в Грузии.

Мастер спорта России международного класса по тяжелой атлетике Татьяна Алеева из Кемерова выступила на чемпионате в весовой категории до 59 килограммов. По результатам двоеборья она набрала 214 килограммов, взяв в рывке 94 килограмма и 120 килограммов - в толчке. Татьяна завоевала две серебряные медали в сумме . Золото на соревнованиях досталось представительнице Латвии, которая показала результат в 221 килограмм. Бронзу завоевала россиянка Александра Козлова, уступившая кемеровчанке один килограмм.

Отметим, что медали Алеевой и Козловой стали четвертой и пятой для сборной России на чемпионате Европы в Батуми.

ИСТОЧНИК KP.RU