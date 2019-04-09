В центре Кемерова закроют проезд из-за торжества

СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-09T12:11:43+03:00

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В среду, 10 апреля, в центре Кемерова власти закроют проезд и ограничат парковку из-за торжества. На месте строительства культурно-образовательного кластера заложат памятный камень.

Напомним, что по распоряжению президента в Кемерове до 2021 года должен быть построен культурный кластер. В него войдут филиалы Мариинского театра, Русского музея, Российской академии музыки имени Гнесиных, многофункциональный концертный зал и другие объекты. Площадкой для строительства станут берега Искитимки, которые уже в прошлом году освободили от гаражей и деревьев.

19 апреля за спортивным комплексом «Лазурный» пройдет торжественная закладка памятного камня на месте строительства культурно-образовательного кластера. В связи с этим с 6.00 до 14.00 будет ограничена стоянка автомобилей от пересечения улицы Мичурина с проспектом Советским до здания №72 по проспекту Советский, а также на парковке возле СК «Лазурный». С 12.30 до 14.00 на этих участках будет закрыто движение.

ИСТОЧНИК KP.RU