2019-04-09T13:21:40+03:00
Общество

В Кузбассе школьница ушла гулять с друзьями и пропала

Девушка решила не ночевать дома
Ирина АВТУШКО
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Девушка нашли у знакомых, Фото: pixabay.comДевушка нашли у знакомых, Фото: pixabay.com
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В Анжеро-Судженске 16-летняя школьница ушла гулять с друзьями и пропала. Девушка отсутствовала дома больше суток.

Как рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области, в местный отдел полиции обратилась 36-летняя женщина, которая заявила о пропаже дочери. 16-летняя девушка ушла гулять в компании друзей, но домой не вернулась и на связь с родителями не выходила.

-Инспекторы ПДН и оперативники уголовного розыска организовали комплекс поисковых мероприятий, установили круг общения подростка, проверили места его возможного нахождения. В результате стражи порядка обнаружили несовершеннолетнюю в гостях у ее знакомых, - рассказали в ведомстве.

В ходе разбирательства выяснилось, что школьница обиделась на родителей за постоянный контроль с их стороны и решила выразить протест уходом из дома.

Родители школьницы поблагодарили стражей порядка за помощь, а те, в свою очередь, провели с девушкой профилактическую беседу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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