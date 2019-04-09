Бывших заключенных из Новокузнецка заставляют проверяться на туберкулез

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-09T13:55:17+03:00

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В течение двух лет все освободившиеся из мест лишения свободы должны проходить профилактический осмотр, чтобы была возможность выявить туберкулез. Однако двое новокузнечан решили не делать этого.

Не все лица, освободившиеся из исправительных учреждений и следственных изоляторов, выполняют требование законодательства об охране здоровья. Так, прокуратура Орджоникидзевского района во время проверок выявила двух таких граждан. Они решили, что профосмотр, флюорография и прочие заботы о своем здоровье и здоровье окружающих – не для них. Прокурор обратился в суд, и лишь его решение заставило одного из освободившихся из мест лишения свободы все-таки пройти профилактический медицинский осмотр.

- В отношении второго в территориальный орган Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области направлен исполнительный лист для принудительного исполнения решения суда о прохождении медицинского осмотра, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU