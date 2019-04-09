2019-04-09T13:55:59+03:00
Происшествия

В Новокузнецке женщина с кулаками набросилась на полицейских

Горожанка была пьяна
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке горожанка набросилась на двух полицейских с кулаками, защищая пьяного сожителя. Женщина была в состоянии опьянения.

Инцидент произошел в Заводском районе. Как рассказали в СУ СК России по Кемеровской области, сотрудникам ДПС поступил сигнал о том, что по улицам ездит пьяный водитель. Указанный автомобиль вычислили и остановили, информация подтвердилась. Когда стражи порядка стали оформлять документы на нерадивого автомобилиста, из салона вышла 32-летняя женщина в состоянии опьянения и потребовала, чтобы сотрудники ДПС отпустили мужчину, который является ее сожителем. Словами новокузнечанка не ограничилась: женщина ударила одного инспектора кулаком по лицу, а другого – кулаком в грудь и ногой в живот.

-Сотрудники полиции были вынуждены задержать злоумышленницу, после чего она была доставлена в отдел полиции. Со следствием обвиняемая сотрудничала, вину признала, - уточнили в ведомстве.

Сейчас уголовное дело в отношении новокузнечанки передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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