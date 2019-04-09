Жители Кузбасса могут получить по 5 000 рублей на полет в Крым

СЕГОДНЯ 14:11 2019-04-09T14:54:04+03:00

Поездка в Крым может обойтись дешевле многодетным семьям и пенсионерам Фото: Наталья Гоцанюк

Стало известно, кто может рассчитывать на субсидию

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Кузбассовцы имеют право на субсидию в размере 5 000 тысяч рублей на перелет в Крым. «Комсомолка» выяснила, кому полагается скидка на билет.

Отметим, что прямые рейсы в Симферополь из Кемерова авиакомпания «Алроса» открывает с июля. Стоимость билета составляет 20 тысяч рублей. Однако некоторые туристы могут купить билет по специальному тарифу, на 5 000 рублей дешевле.

Скидку могут получить: граждане России моложе 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, инвалид первой группы и его сопровождающий, сопровождающий ребенка-инвалида, инвалид с детства второй или третьей группы, а также члены многодетной семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU