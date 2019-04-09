2019-04-09T17:01:47+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась девятиэтажка

Пожарные забирались в горящую квартиру по лестнице
Кирилл ЧАЩИН
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На балконе третьего этажа загорелись вещи. Фото: "ВКонтакте"На балконе третьего этажа загорелись вещи. Фото: "ВКонтакте"
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Во вторник вечером, 9 апрель, в Кемерове загорелся девятиэтажный дом. В соцсети появились фотографии с места ЧП.

Как рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области, в 17.05 в противопожарную службу поступил сигнал о возгорании на проспекте Химиков , 23а. На место незамедлительно выехали четыре пожарных расчета.

–На момент прибытия первого подразделения с балкона третьего этажа шел слабый дым. В результате пожара в квартире на балконе, обгорели вещи на площади 0,5 квадратных метра, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара– прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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