Видео: Кемеровчанин пустился в пляс прямо на дороге
В Кемерове молодой человек станцевал прямо по середине оживленной дороги. Юноша устроил выступление перед стоящими на светофоре автолюбителями.
Эксцентричного молодого человека заметили в среду вечером перед перекрестком улиц 1-я Линия и 4-ая Цветочная. Одетый в спортивный костюм юноша вышел из автомобиля ВАЗ-2114, который остановился на «красный» перед перекрестком. Он сразу же начал двигать бедрами и проделывать энергичные изощренные движения руками, стоя лицом к другим водителям. Представление продлилось около минуты.
Молодой человек устроил дискотеку на проезжей части.Кирилл ЧАЩИН
Когда время на светофоре начало подходить концу, танцор вернулся в салон автомобиля. На перекрестке легковушка повернула на 4-ую Цветочную и помчалась в глубь частного сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU