2019-04-09T18:22:17+03:00
Общество

Видео: Кемеровчанин пустился в пляс прямо на дороге

Юноша станцевал перед автолюбителями
Кирилл ЧАЩИН
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Молодой человек устроил дискотеку на проезжей частиМолодой человек устроил дискотеку на проезжей частиФото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове молодой человек станцевал прямо по середине оживленной дороги. Юноша устроил выступление перед стоящими на светофоре автолюбителями.

Эксцентричного молодого человека заметили в среду вечером перед перекрестком улиц 1-я Линия и 4-ая Цветочная. Одетый в спортивный костюм юноша вышел из автомобиля ВАЗ-2114, который остановился на «красный» перед перекрестком. Он сразу же начал двигать бедрами и проделывать энергичные изощренные движения руками, стоя лицом к другим водителям. Представление продлилось около минуты.

Молодой человек устроил дискотеку на проезжей части.Кирилл ЧАЩИН

Когда время на светофоре начало подходить концу, танцор вернулся в салон автомобиля. На перекрестке легковушка повернула на 4-ую Цветочную и помчалась в глубь частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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