2019-04-10T03:27:12+03:00
Общество

Три села могут пострадать от паводка на юге Кузбасса

Ситуация находится под контролем властей
Кирилл ЧАЩИН
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Паводок проходит спокойно. Фото АКОПаводок проходит спокойно. Фото АКО
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В Новокузнецком районе в результате подъема воды могут оказаться отрезаны от инфраструктуры поселок Мутный, села Ячменюха и Анисимово. В целом, первая волна паводка в регионе проходит спокойно.

Как отметили в областной администрации, власти территорий заранее подготовились к паводку. Так, в Новокузнецком районе заранее запались продуктами, медикаментами и топливом, людям заранее выплатили пенсию. Были определены 43 пункта временного размещения. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям района проверил готовность сил и средств на проведение аварийно-спасательных работ.

Также специалисты распилили лед на пяти затороопасных участках и зачернили его на четырех переправах. На реке Малышиха Терсинского сельского поселения было расчищено русло. На реках Верхняя Терсь и Кондома провели распиловку льда.

На бюджетные деньги от подтопления были застрахованы 79 малообеспеченных, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Еще 215 семей застраховались добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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