Кемеровчанин пытался поджечь дверь в квартиру бывшей девушки

СЕГОДНЯ 04:05 2019-04-10T04:05:18+03:00

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В Кемерове мужчина пытался выбить и поджечь дверь в квартиру бывшей девушки. Его задержали бойцы Росгвардии

Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал, что мужчина пытается вломиться в квартиру на проспекте Химиков. Вскоре не место прибыла группа задержания. Ее встретила хозяйка квартиры, которая рассказала, что днем к ней приходил пьяный бывший сожитель. Он устроил скандал, после чего девушка его выгнала. Вечером 27-летний мужчина вернулся и попытался выбить ногой дверь в квартиру возлюбленной, а кода это не получилось, он ее решил поджечь. Однако поджог у мужчины также не удался и сбежал.

– Стражи правопорядка установили приметы подозреваемого и приступили к его поискам. В соседнем дворе бойцы обнаружили неизвестного, который пытался укрыться за припаркованными автомобилями. Им оказался разыскиваемый горе-любовник, ранее судимый за разбой и грабеж, – рассказали в кузбасском управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU