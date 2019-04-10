2019-04-10T04:05:18+03:00
Происшествия

Кемеровчанин пытался поджечь дверь в квартиру бывшей девушки

Мужчина очень хотел увидеть возлюбленную
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове мужчина пытался выбить и поджечь дверь в квартиру бывшей девушки. Его задержали бойцы Росгвардии

Вечером экипаж Росгвардии получил сигнал, что мужчина пытается вломиться в квартиру на проспекте Химиков. Вскоре не место прибыла группа задержания. Ее встретила хозяйка квартиры, которая рассказала, что днем к ней приходил пьяный бывший сожитель. Он устроил скандал, после чего девушка его выгнала. Вечером 27-летний мужчина вернулся и попытался выбить ногой дверь в квартиру возлюбленной, а кода это не получилось, он ее решил поджечь. Однако поджог у мужчины также не удался и сбежал.

– Стражи правопорядка установили приметы подозреваемого и приступили к его поискам. В соседнем дворе бойцы обнаружили неизвестного, который пытался укрыться за припаркованными автомобилями. Им оказался разыскиваемый горе-любовник, ранее судимый за разбой и грабеж, – рассказали в кузбасском управлении Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Есть пострадавшие: В Кемерове перевернулась маршрутка
В Новокузнецке псих зарезал соседку
Три села могут пострадать от паводка на юге Кузбасса
Видео: Кемеровчанин пустился в пляс прямо на дороге
В Кемерове загорелась девятиэтажка
Жители Кузбасса могут получить по 5 000 рублей на полет в Крым
В Новокузнецке женщина с кулаками набросилась на полицейских
Бывших заключенных из Новокузнецка заставляют проверяться на туберкулез
В Кузбассе школьница ушла гулять с друзьями и пропала
В Кемерове мужчина избил и изнасиловал соседку
В центре Кемерова закроют проезд из-за торжества
Кемеровчанка завоевала серебро чемпионата Европы по тяжелой атлетике
Экстрасенс избавила жительницу Кузбасса от сглаза и золотых украшений
В Кемерове подожгли Сосновый бор
Двух новокузнечан оштрафовали за парковку на заправке
Двое наркоманов ночью напали на женщину в Новокузнецке
Клещи покусали 17 жителей Кузбасса
В Кемерове перевернулся «ВАЗ»
В Кемерове молодые вандалы разгромили подъезд дома
В Кемерове пьяный водитель протаранил ограду Комсомольского парка
ВТБ запустил программу автокредитования со ставкой от 3,5 процента
В Кемерове трамвай сошел с рельсов
Двое кузбассовцев украли из вагона более двух тонн металла
Пенсионерам отменили льготы на проезд в Новокузнецке
В Кемерово с гастролями приедет Александр Панкратов-Черный