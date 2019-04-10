2019-04-10T04:43:40+03:00
Происшествия

В Новокузнецке псих зарезал соседку

Мужчину отправили на лечение
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке невменяемый мужчина зарезал 79-летнюю соседку. Ему не понравилось, что женщина продает квартиру дешевле, чем он.

Преступление произошло 25 октября 2017 года. 57-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянение зашел в гости к 79-летней соседке сверху. Он поинтересовался, за сколько женщина продает свою квартиру. Пенсионерка ответила, что продаст жилье за 1,3 миллиона рублей.

– Мужчина поинтересовался, почему так дешево, и рассказал, что продает свою точно такую же квартиру на 300 тысяч дороже. Соседу не понравился ответ пожилой женщины, он ударил ее несколько раз ножом. От полученных повреждений она скончалась на месте, – рассказали в СУ СК по Кемеровской областию.

Убийца ушел из квартиры, оставив двери открытыми. Он переоделся и выбросил вещи и орудие убийства в мусорный бак. Тело погибшей обнаружили соседка, которая вернулась с дачи, она же вызвала следственно-оперативную группу. Следователи в течение суток смогли найти и задержать подозреваемого.

В отношение мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Во время расследования он прошел психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым. Суд приговорил преступника к принудительному лечению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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