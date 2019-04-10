Шашлыком с кишечной палочкой кормили новокузнечан в одном из кафе

СЕГОДНЯ 07:00 2019-04-10T07:21:10+03:00

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Любители ароматного шашлыка на время лишились одного из кафе. После проверки оказалось, что неповторимый вкус блюду придавало не только мастерство повара, но и кишечная палочка.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Кемеровской области провели внеплановую проверку. Результаты проверки оказались печальными. В кафе обнаружили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, отделка стен и полов в помещениях оказалась с дефектами, а это мешает санобработке и дезинфекции, да и уборка здесь проводилась некачественно.. Площадь самого кафе и места для хранения и производства продукции не соответствовала нормативам, а сырая продукция контактировала с готовой. Одна разделочная доска для всего, отсутствие маркировок на ножах, несоблюдение требований при мытье посуды, отсутствие медосмотра и аттестации и многое другое – нарушений оказалось достаточно для того, чтобы временно приостановить работу кафе. К тому же, оказалось, что в смывах с чистой посуды обнаружены бактерии группы кишечной палочки, - а это создает угрозу для здоровья посетителей кафе.

В отношении ИП Хачатряна составлен протокол об административном правонарушении. Куйбышевский районный суд города Новокузнецка рассмотрел дело и назначил предпринимателю наказание.

- Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания в кафе «Шашлычный дворик» сроком на 30 (тридцать) суток, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU