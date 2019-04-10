2019-04-10T07:57:06+03:00
Общество

Доездился: Кузбассовца лишили водительских прав и заставили работать на благо общества

Мужчина отработал 150 часов дворником
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовца лишили водительских прав и заставили работать на благо общества. ФОТО: архив КП.Кузбассовца лишили водительских прав и заставили работать на благо общества. ФОТО: архив КП.Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Самоуверенность и беспечность привели кузбассовца сначала на скамью подсудимых, а потом и к работе дворника. А все потом, что сначала он ездил на автомобиле с ксеноновыми фарами, а потом разъезжал без водительских прав.

Жизнь ничему не научила одного из жителей Кузбасса. В сентябре 2018 году его лишили водительских прав за то, что он передвигался на автомобиле, оснащенном ксеноновыми лампами. Суд лишил жителя поселка городского типа Тяжинский права управлять транспортными средствами на шесть месяцев. Однако урок оказался не впрок: мужчина продолжал ездить на своем автомобиле, но уже без прав. Когда его вновь остановили и задержали, к лишению прав добавилось административное наказание. Жителю Тяжинского назначили наказание: 150 часов обязательных работ дворником.

- Судебные приставы ОСП по Тяжинскому району направили мужчину отбывать наказание в местное жилищно-коммунальное управление в должность дворника, все 150 часов мужчина отработал, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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