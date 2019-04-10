СЕГОДНЯ 08:38 2019-04-10T09:07:12+03:00

Новый уполномоченный по правам человека назначен в Кузбассе. ФОТО: официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова согласовала на должность уполномоченного по правам человека в Кемеровской области кандидатуру Зои Волошиной.

Собеседование проходило в режиме видеоконференции. Во время беседы Москалькова и Волошина обсудили вопросы, которые касаются соблюдения прав и свобод кузбассовцев. Зоя Волошина отметила, что считает одной из главных задач решение проблем в сфере трудовых прав и защиту экологических прав кузбассовцев.

У Зои Волошиной безупречная репутация, большой опыт работы в области защиты прав человека. В течение пяти лет она работала на должностях, связанных с финансовой и контрольно-надзорной сферой, обеспечением соблюдения прав налогоплательщиков, созданием комфортных условий для исполнения налогоплательщиками налоговых обязанностей, - сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

- Я поддерживаю назначение Зои Волошиной на пост регионального уполномоченного и надеюсь, что институту государственной защиты прав человека будут оказаны достойная поддержка и внимание со стороны органов власти Кемеровской области, - заявила Татьяна Москалькова.

ИСТОЧНИК KP.RU