Жительница Кузбасса споткнулась на рельсах и умерла

СЕГОДНЯ 09:26 2019-04-10T09:26:31+03:00

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В Таштагольском районе грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Пенсионерка шла по путям, а когда увидела поезд, споткнулась и упала.

Инцидент произошел в 10.30 9 апреля на перегоне Кондома – Таштагол.

- Женщина шла по путям, поезд стал сигналить, после чего она попыталась уйти с рельсов, но споткнулась. Локомотивная бригада приняла меры к остановке, но из-за массы поезда затормозить вовремя не удалось – женщину ударило метельником, - рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском следственном комитете на транспорте.

В ведомстве уточнили, что жительницу Татшагольского района 1943 года рождения доставили в Центральную районную больницу, где вскоре она скончалась от полученных травм.

ИСТОЧНИК KP.RU