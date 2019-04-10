Жительница Кузбасса споткнулась на рельсах и умерла
В Таштагольском районе грузовой поезд смертельно травмировал женщину. Пенсионерка шла по путям, а когда увидела поезд, споткнулась и упала.
Инцидент произошел в 10.30 9 апреля на перегоне Кондома – Таштагол.
- Женщина шла по путям, поезд стал сигналить, после чего она попыталась уйти с рельсов, но споткнулась. Локомотивная бригада приняла меры к остановке, но из-за массы поезда затормозить вовремя не удалось – женщину ударило метельником, - рассказали «Комсомольской правде» в Кемеровском следственном комитете на транспорте.
В ведомстве уточнили, что жительницу Татшагольского района 1943 года рождения доставили в Центральную районную больницу, где вскоре она скончалась от полученных травм.
ИСТОЧНИК KP.RU