Город засыпает, а мэр нет: Илья Середюк проверил работу дорожников ночью

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-10T10:07:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Мэр Кемерова Илья Середюк проехал по ночному городу и проверил работу дорожников. Градоначальник осмотрел, где уже нанесли разметку.

Глава города осмотрел улицы областной столицы и пообщался с дорожниками. Он поставил задачу ускорить темпы нанесения разметки в городе.

«Главная задача – обеспечение безопасности пешеходов и автомобилистов», – подчеркнул мэр.

За последние сутки в Кемерове нанесли 230 квадратных метров и почти 20 тысяч погонных метров пешеходных переходов и линий разметки. Работы шли на проспекте Ленина от улицы Соборной до улицы Волгоградской, на улице Красноармейской от проспекта Кузнецкого до Соборной, на улице Баумана от улицы Базовой до улицы Юрия Двужильного, на улице Тухачевского от 62 Проезда до улицы Сибиряков–Гвардейцев, рассказали в администрации Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU