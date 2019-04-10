58 строителям из Кузбасса работодатель задолжал сотни тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:45 2019-04-10T10:45:26+03:00

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58 работников одной из кузбасских компаний оказались в затруднительной ситуации: работодатель никак не хотел своевременно платить зарплату. Тогда рабочие обратились за помощью в прокуратуру.

Прокуратура города Белово провела проверку ООО «Ремонтно-эксплуатационной строительной компании» поселка «Краснобродский». На момент проверки задолженность составляла 790 тысяч рублей. Прокурор обратился в суд с требованием взыскать с предприятия в пользу работников задолженность по зарплате, и суд удовлетворил его требование. Все работники предприятия получили причитающиеся им деньги.

Увы, этот случай не единичен. Так, в 2018 году прокуратура Белова направила в суд 196 заявлений о выдаче судебных приказов и исков о взыскании задолженности по зарплате. В общей сложности, 196 человек получили 3,3 миллиона рублей.

- За допущенные нарушения трудовых прав работников по инициативе прокурора девять руководителей организаций привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о труде, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Все признаны виновными, назначены наказания от предупреждений до штрафов на сумму до 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU