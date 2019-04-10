Кемеровчане лишились бесплатной парковки

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-10T11:00:06+03:00

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В Кемерове рядом с диагностическим центром и тремя офисными зданиями сделали платную парковку. Раньше здесь бесплатно оставляли свои машины десятки горожан.

Фотографию, на которой видно, что проезд на парковку теперь является платным, на своей странице в социальной сети Facebook разместил кемеровчанин Евгений Огородников.

«Здесь была хорошая большая бесплатная парковка для людей. Нашелся предприниматель. «Молодец», - написал горожанин.

Новшество стало сюрпризом для тех горожан, которые привыкли парковаться на данной территории.

«Очень удивилась, увидев эту табличку», - написала кемеровчанка Светлана Горшинина.

На следующий день после нововведений территория платной стоянки оказалась пустой Фото: Светлана Горшинина / Facebook

Через день после того, как стоянка стала платной, горожанка опубликовала фотографию, на которой видно, что территория пустует. А кемеровчане ставят свои машины за ограждением – бесплатно.

К слову, платная парковка не имеет ремонта – территория в ямах и колдобинах. Правда, на объявлениях сообщается, что стоянка находится под круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

ИСТОЧНИК KP.RU