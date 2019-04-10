Для поездки в ночной клуб кузбассовец украл автомобиль

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-10T12:43:38+03:00

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Жителю Ленинска-Кузнецкого очень захотелось отдохнуть в одном из ночных клубов города Кемерово. Чтобы осуществить свою мечту, он угнал автомобиль.

33-летний житель Ленинска-Кузнецкого отправился в один из местных магазинов. Как всегда, он оставил на парковке свой автомобиль ВАЗ-2115, а когда вышел из магазина, машины там не оказалось. Мужчина обратился в полицию с просьбой найти и вернуть ему легковушку.

Автомобиль нашли, но не в Ленинске-Кузнецком, а в Кемерове: именно сюда на нем приехал похититель. Позже задержали и его самого. 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого рассказал, что в тот день он расслаблялся при помощи алкоголя. Когда выпивка закончилась, он отправился в магазин, чтобы пополнить запасы. Неожиданно на парковке он увидел автомобиль и в голове созрел план: продолжить веселье в одном из ночных клубов Кемерова.

ВАЗ-2115 вернули владельцу, а вот жаждущего веселья жителя Ленинска-Кузнецкого ждет суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU