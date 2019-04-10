2019-04-10T12:43:38+03:00
Происшествия

Для поездки в ночной клуб кузбассовец украл автомобиль

Веселье для него закончилось в полиции
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Для поездки в ночной клуб кузбассовец украл автомобиль. Теперь он ожидает суда.Для поездки в ночной клуб кузбассовец украл автомобиль. Теперь он ожидает суда.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Жителю Ленинска-Кузнецкого очень захотелось отдохнуть в одном из ночных клубов города Кемерово. Чтобы осуществить свою мечту, он угнал автомобиль.

33-летний житель Ленинска-Кузнецкого отправился в один из местных магазинов. Как всегда, он оставил на парковке свой автомобиль ВАЗ-2115, а когда вышел из магазина, машины там не оказалось. Мужчина обратился в полицию с просьбой найти и вернуть ему легковушку.

Автомобиль нашли, но не в Ленинске-Кузнецком, а в Кемерове: именно сюда на нем приехал похититель. Позже задержали и его самого. 24-летний житель Ленинска-Кузнецкого рассказал, что в тот день он расслаблялся при помощи алкоголя. Когда выпивка закончилась, он отправился в магазин, чтобы пополнить запасы. Неожиданно на парковке он увидел автомобиль и в голове созрел план: продолжить веселье в одном из ночных клубов Кемерова.

ВАЗ-2115 вернули владельцу, а вот жаждущего веселья жителя Ленинска-Кузнецкого ждет суд. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк запустил сервис Huawei Pay
Крупный кемеровский торговый центр снова эвакуировали
Кемеровчане лишились бесплатной парковки
58 строителям из Кузбасса работодатель задолжал сотни тысяч рублей
Город засыпает, а мэр нет: Илья Середюк проверил работу дорожников ночью
Жительница Кузбасса споткнулась на рельсах и умерла
Новый уполномоченный по правам человека назначен в Кузбассе
Доездился: Кузбассовца лишили водительских прав и заставили работать на благо общества
Шашлыком с кишечной палочкой кормили новокузнечан в одном из кафе
Есть пострадавшие: В Кемерове перевернулась маршрутка
В Новокузнецке псих зарезал соседку
Кемеровчанин пытался поджечь дверь в квартиру бывшей девушки
Три села могут пострадать от паводка на юге Кузбасса
Видео: Кемеровчанин пустился в пляс прямо на дороге
В Кемерове загорелась девятиэтажка