2019-04-10T13:16:39+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил сервис Huawei Pay

Он существенно упростит клиентам совершение банковских операций
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк в числе первых банков на российском рынке запустил новый сервис Huawei Pay для держателей карт UnionPay.

Зарегистрировав действующую карту UnionPay в платежном приложении «Кошелек Huawei», клиенты Банка смогут использовать смартфоны Huawei или Honor для оплаты повседневных покупок в торгово-сервисных предприятиях, принимающих бесконтактные банковские карты UnionPay в России и других странах мира. Процесс подключения карты к платежному сервису Huawei Pay занимает всего несколько минут. За регистрацию карты и проведение платежей с помощью мобильного устройства РСХБ комиссия не взимается.

Россельхозбанк в числе первых банков в России внедряет и развивает современные технологические решения, которые позволяют существенно упростить совершение банковских операций для клиентов. В настоящее время в Банке внедрены основные аналогичные платежные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Mir Pay и Garmin Pay. При этом, особое внимание Банк уделяет вопросам безопасности проведения операций, защиты данных и надежности передачи информации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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