В Сосновом бору в Кемерове вновь случился пожар

СЕГОДНЯ 13:39 2019-04-10T13:49:08+03:00

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В среду, 9 апреля, в Сосновом бору в Кемерове произошел серьезный пожар. Клубы дыма были заметны издалека, а фотографии с места ЧП в социальные сети выложили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что, по предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание травы. Точно же сказать, почему это произошло, смогут только специалисты.

- На месте работали пожарные, - отметили в пресс-службе ведомства. – Возгорание полностью ликвидировано.

К слову, это уже второй пожар в Сосновом бору на этой неделе. По сигналу о том, что в бору горит трава, пожарные выезжали в понедельник, 8 апреля. Тогда причиной возгорания были работы муниципальных служб, устроивших контролируемый пал травы.

ИСТОЧНИК KP.RU