СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-10T17:56:05+03:00

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Кузбассовец трижды грабил салоны связи, при этом продавцы не сразу понимали, что случилось. Украденные телефоны он сдавал в ломбард, а деньги тратил на гостиницы и алкоголь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702350" frameborder="0"></iframe> Взял телефон и убежал: Кемеровчанину удалось трижды ограбить салоны связи.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области.

23-летний кемеровчанин уже имел проблемы с законом, однако он никак не мог взяться за ум. А вот красивой жизни мужчине очень хотелось, именно поэтому он решился на кражу – да не одну. Он зашел в салоны сотовой связи и попросил показать ему смартфон. Продавец, разумеется, дал потенциальному покупателю подержать в руках гаджет. Мужчина стал вертеть его в руках, задавал вопросы, а потом неожиданно убежал. Продавец даже не сразу понял, что же случилось и в течение нескольких секунд не мог ничего предпринять.

Момент совершения кражи зафиксировали камеры наблюдения – именно благодаря этому мужчину удалось задержать. Позже оказалось, что кемеровчанин причастен еще к двум кражам, которые совершил в других районах города. Похищенные телефоны общей стоимостью 50 тысяч рублей он сдал в ломбард, а деньги – выручил он всего шесть тысяч рублей – потратил на покупку спиртного и номер в гостинице.

- В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания четыре года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU