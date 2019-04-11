2019-04-11T06:02:58+03:00
Общество

Претендентки на корону «Миссис Кузбасс 2019» сразятся на конкурсе талантов

Один из важных этапов конкурса пройдет 11 апреля
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Конкурс "Миссис Кузбасс 2019" продолжается! ФОТО: Игорь Семикашев.Конкурс "Миссис Кузбасс 2019" продолжается! ФОТО: Игорь Семикашев.
Изменить размер текста:

Конкурс «Миссис Кузбасс 2019» в самом разгаре, и до финала осталось всего две недели. А это значит, можно уже подводить первые промежуточные итоги. Убедиться в том, что каждая из претенденток на корону прекрасна и очень талантлива, можно будет в 19:00 в одном из ресторанов Новокузнецка.

Ставший уже традиционным конкурс талантов продемонстрирует не столько внешнюю, сколько внутреннюю красоту каждой из участниц. Звонкоголосые вокалистки, искусные художницы и вышивальщицы, проникновенные чтецы, изящные танцовщицы и даже ловкие жонглеры гирями – этим прекрасным женщинам все по плечу! А главное, за что бы они ни брались, все получается просто великолепно! Каждый может сам убедиться в неотразимости и многогранности участниц конкурса «Миссис Кузбасс 2019».

Финальный концерт конкурса состоится 25 апреля на сцене дворца «Алюминщик». А до этого времени каждый из вас может отдать свой голос за одну из участниц на нашем сайте, где проходит голосование. Возможно, именно ваш выбор станет решающим, и плечи выбранной вами участницы украсит лента с титулом «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране
Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей
Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка назначен Денис Константинов
В Кемерове снесли еще одну опасную заброшку
В конце недели в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Отплатила злом: Новокузнечанка ограбила пожалевшего ее одноклассника
По чужому паспорту кузбассовец взял кредит на 350 тысяч
Взял телефон и убежал: Кемеровчанину удалось трижды ограбить салоны связи
Юных кузбассовцев на льдине пугали Андреем Малаховым
Фальшивомонетчик из Кемерова напечатал банкнот на 720 тысяч рублей
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы кредитования по программе «Ипотечные каникулы»
В Сосновом бору в Кемерове вновь случился пожар
Россельхозбанк запустил сервис Huawei Pay
Для поездки в ночной клуб кузбассовец украл автомобиль
Крупный кемеровский торговый центр снова эвакуировали
Кемеровчане лишились бесплатной парковки
58 строителям из Кузбасса работодатель задолжал сотни тысяч рублей
Город засыпает, а мэр нет: Илья Середюк проверил работу дорожников ночью
Жительница Кузбасса споткнулась на рельсах и умерла
Новый уполномоченный по правам человека назначен в Кузбассе
Доездился: Кузбассовца лишили водительских прав и заставили работать на благо общества
Шашлыком с кишечной палочкой кормили новокузнечан в одном из кафе
Есть пострадавшие: В Кемерове перевернулась маршрутка
В Новокузнецке псих зарезал соседку
Кемеровчанин пытался поджечь дверь в квартиру бывшей девушки
Три села могут пострадать от паводка на юге Кузбасса
Видео: Кемеровчанин пустился в пляс прямо на дороге
В Кемерове загорелась девятиэтажка