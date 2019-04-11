Претендентки на корону «Миссис Кузбасс 2019» сразятся на конкурсе талантов

СЕГОДНЯ 03:13 2019-04-11T06:02:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Конкурс «Миссис Кузбасс 2019» в самом разгаре, и до финала осталось всего две недели. А это значит, можно уже подводить первые промежуточные итоги. Убедиться в том, что каждая из претенденток на корону прекрасна и очень талантлива, можно будет в 19:00 в одном из ресторанов Новокузнецка.

Ставший уже традиционным конкурс талантов продемонстрирует не столько внешнюю, сколько внутреннюю красоту каждой из участниц. Звонкоголосые вокалистки, искусные художницы и вышивальщицы, проникновенные чтецы, изящные танцовщицы и даже ловкие жонглеры гирями – этим прекрасным женщинам все по плечу! А главное, за что бы они ни брались, все получается просто великолепно! Каждый может сам убедиться в неотразимости и многогранности участниц конкурса «Миссис Кузбасс 2019».

Финальный концерт конкурса состоится 25 апреля на сцене дворца «Алюминщик». А до этого времени каждый из вас может отдать свой голос за одну из участниц на нашем сайте, где проходит голосование. Возможно, именно ваш выбор станет решающим, и плечи выбранной вами участницы украсит лента с титулом «Миссис «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU