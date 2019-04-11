По чужому паспорту кузбассовец взял кредит на 350 тысяч

СЕГОДНЯ 04:27 2019-04-11T04:27:07+03:00

Теперь он может попасть в тюрьму

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Житель города Ленинска-Кузнецкого нашел паспорт и взял кредит на 150 тысяч рублей. Известно об этом стало лишь после того, как финансовая организация обратилась в полицию.

25-летний житель Ленинска-Кузнецкого не имел работы, зато имел судимости. Когда он нашел чужой паспорт, в его голове созрел коварный план. Воспользовавшись тем, что внешне похож на владельца паспорта, мужчина пришел с паспортом в финансовую организацию и взял кредит. Отдавать его он, разумеется, не собирался.

Спустя некоторое время сотрудники финансовой организации обратились в полицию. Те, пообщавшись с якобы должником, выяснили, что тот не брал кредит, а за год до этого потерял паспорт. Вскоре удалось установить и личность злоумышленника, 25-летнего ранее судимого горожанина. В отношении него заведено уголовное дело.

- В настоящее время материалы дела направлены в Анжеро-Судженский городской суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В качестве максимального наказания санкции статьи обвинения предусматривают два года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU