2019-04-11T05:14:04+03:00
Происшествия

Отплатила злом: Новокузнечанка ограбила пожалевшего ее одноклассника

Женщина вынесла из офиса бывшего одноклассника оргтехнику и телефон
Екатерина РОМАНОВА
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Один из предпринимателей Новокузнецка поплатился за свое доброе сердце. Узнав, что его бывшая одноклассница нуждается в помощи, он взял ее к себе на работу. В благодарность женщина обокрала его.

Новокузнечанин узнал, что его бывшая одноклассница оказалась в сложной ситуации. Она некоторое время назад была судима, а теперь никак не могла найти работу. Мужчина решил помочь ей в знак старой дружбы и взял к себе на работу. Увы, его добросердечность не пошла на пользу. В один из дней женщина вынесла из офиса два ноутбука и мобильный телефон. В общей сложности ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Предприниматель обратился в полицию с заявлением, и вскоре экс-одноклассницу задержали. К тому времени она успела продать оргтехнику и потратить деньги на наркотики. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за это женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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