Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка назначен Денис Константинов

СЕГОДНЯ 06:10 2019-04-11T06:10:42+03:00

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На должность заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначен Константинов Денис Вячеславович.

На новой должности в АО «Россельхозбанк» Денис Вячеславович будет курировать работу Департамента управления и развития региональной сети, а также работу региональных филиалов Банка.

Денис Константинов родился 12 ноября 1968 года в Москве. В 1994 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт и получил дополнительное профессиональное образование в Институте переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям. В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, по специальности «Юриспруденция», в 2009 году - Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, по специальности «Политология», присвоена ученая степень Кандидата юридических наук. Денис Константинов имеет большой опыт работы в банковской сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU