В конце недели в Кузбассе потеплеет до +20 градусов

СЕГОДНЯ 05:39 2019-04-11T05:39:18+03:00

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В конце недели в Кузбассе ожидается до +20 градусов – об этом сообщает Кемеровский гидрометцентр.

В четверг в Кемерове ожидается до +9 градусов, при этом день будет пасмурным. А вот в Новокузнецке будет светить солнце и воздух прогреется до +10 градусов. В пятницу температура воздуха будет лишь повышаться. Так, в Кемерове, несмотря на небольшую облачность, столбики термометров поднимутся до +13 градусов. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Такой же погода будет и в Новокузнецке.

Суббота будет по-настоящему жарким апрельским днем: воздух прогреется до +18…+20 градусов, однако порывы ветра в этот день могут достигать 15 метров в секунду. Днем местами возможен небольшой дождь, ночью осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU