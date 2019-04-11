2019-04-11T05:49:47+03:00
Общество

В Кемерове снесли еще одну опасную заброшку

Ход работ контролирует Илья Середюк
Екатерина БОРМОТОВА
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Это уже 13 по счету постройка, снесенная по программе ликвидации аварийных зданий Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"Это уже 13 по счету постройка, снесенная по программе ликвидации аварийных зданий Фото: Илья Середюк / "ВКонтакте"
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В Кемерове снесли еще одно опасное заброшенное здание. Об этом рассказал мэр города Илья Середюк.

В областной столице продолжается снос аварийных строений. Специалисты «Кемеровской службы спасания» демонтировали бывшую хозяйственную постройку за Домом культуры «Промышленновский».

«Здание представляло угрозу, не охранялось. Восстанавливать было бессмысленно. Это уже 13 по счету постройка, снесенная по программе ликвидации аварийных зданий», - написал Илья Середюк на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, поручение снести все заброшенные здания, которые нельзя восстановить, дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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Мне всегда казалось, что заброшенные здания – это удел русских деревень. Встретить пустые глазницы домов, когда-то наполненных детским смехом, в маленьких населенных пунктах сегодня, увы, не редкость. Однако в какой-то момент болезнь заброшек ударила и по крупным городам, где бесхозными остались двух,- а то и трехэтажные здания. Неравнодушный к судьбе одного из таких ничейных строений, к нам в редакцию обратился кемеровчанин Владимир Курбатов и рассказал свою историю. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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