Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране
Врач Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 Наталья Матвеева стала лучшим педиатром в стране. Кузбасские медики вошли в число победителей Всероссийского конкурса врачей.
В Москве в рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса врачей. Трое кузбасских медиков получили дипломы из рук заместителя Министра здравоохранения России Сергея Краевого.
Всего медики состязались в 37 номинациях. В каждой были выбраны три победителя. Конкурс проходил в несколько этапов. Участников оценивали по различным критериями: профессиональному мастерству, организаторским способностям, участию в научной деятельности и общественной жизни региона.
В номинации «Лучший педиатр» победила врач Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 Наталья Матвеева. Кроме того, в номинации «Лучший невролог» второе место заняла завотделением для детей с поражением центральной нервной системы, психики и опорно-двигательного аппарата Кемеровской областной клинической больницы Галина Галиева. Также оказалось, что в Кузбассе работает второй лучший психиатр страны. Это заместитель главврача областной психиатрической больницы Владимир Гордеев.
ИСТОЧНИК KP.RU