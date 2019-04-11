2019-04-11T06:50:59+03:00
Общество

Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране

Кузбасские медики завоевали первые места на всероссийском конкурсе
Кирилл ЧАЩИН
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Победитель в номинации «Лучший педиатр» - Наталья Матвеева.Победитель в номинации «Лучший педиатр» - Наталья Матвеева.
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Врач Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 Наталья Матвеева стала лучшим педиатром в стране. Кузбасские медики вошли в число победителей Всероссийского конкурса врачей.

В Москве в рамках XXVI Российского национального конгресса «Человек и лекарство» прошла торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса врачей. Трое кузбасских медиков получили дипломы из рук заместителя Министра здравоохранения России Сергея Краевого.

Всего медики состязались в 37 номинациях. В каждой были выбраны три победителя. Конкурс проходил в несколько этапов. Участников оценивали по различным критериями: профессиональному мастерству, организаторским способностям, участию в научной деятельности и общественной жизни региона.

В номинации «Лучший педиатр» победила врач Новокузнецкой городской детской клинической больницы №4 Наталья Матвеева. Кроме того, в номинации «Лучший невролог» второе место заняла завотделением для детей с поражением центральной нервной системы, психики и опорно-двигательного аппарата Кемеровской областной клинической больницы Галина Галиева. Также оказалось, что в Кузбассе работает второй лучший психиатр страны. Это заместитель главврача областной психиатрической больницы Владимир Гордеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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