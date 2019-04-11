2019-04-11T07:41:10+03:00
Происшествия

Кемеровчане сняли на видео полыхающий на дороге автомобиль

В результате ЧП никто не пострадал
Екатерина БОРМОТОВА
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К приезду пожарных машина была объята пламенем Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"К приезду пожарных машина была объята пламенем Кадр: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Кемерове местные жители стали свидетелями, как на дороге загорелся автомобиль. Пылающую «Волгу» сняли на видео.

ЧП произошло утром 11 апреля в жилом районе Пионер. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. В оперативные службы сигнал о пожаре поступил в 7.36.

Горит "Волга" на дороге в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Газ-3110 горел открытым пламенем. В результате обгорели моторный отсек, панель приборов, обшивка салона и лакокрасочное покрытие. Неисправность электрооборудования транспортного средства – предварительная причина, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации автопожара участвовали восемь сотрудников МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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