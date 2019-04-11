Кемеровчане сняли на видео полыхающий на дороге автомобиль
В Кемерове местные жители стали свидетелями, как на дороге загорелся автомобиль. Пылающую «Волгу» сняли на видео.
ЧП произошло утром 11 апреля в жилом районе Пионер. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях. В оперативные службы сигнал о пожаре поступил в 7.36.
Горит "Волга" на дороге в Кемерове.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль Газ-3110 горел открытым пламенем. В результате обгорели моторный отсек, панель приборов, обшивка салона и лакокрасочное покрытие. Неисправность электрооборудования транспортного средства – предварительная причина, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В ликвидации автопожара участвовали восемь сотрудников МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU