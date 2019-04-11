Кемеровчанин заплатил детям 280 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля

СЕГОДНЯ 08:13 2019-04-11T08:13:01+03:00

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В Кемерове местный житель заплатил детям 280 тысяч рублей, чтобы не остаться без автомобиля. Машину арестовали судебные приставы за долги по алиментам.

Еще в августе 2017 года в отношении кемеровчанина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двух детей 12 и 17 лет. Сумма долга составила 280 тысяч рублей.

Мужчина не был официально трудоустроен и всячески избегал встреч с судебными приставами: последние несколько раз приходили к нему домой, но застать должника не удавалось. Однако в итоге приставу все же удалось дозвониться до кемеровчанина.

- Должник сам приехал в ОСП по Ленинскому району города Кемерово, после чего его автомобиль был арестован и оставлен на ответственное хранение, - отметили в УФССП по Кемеровской области.

Уже через два дня мужчина нашел деньги и оплатил всю сумму задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU