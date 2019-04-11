Кемеровчанин заплатил детям 280 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля
В Кемерове местный житель заплатил детям 280 тысяч рублей, чтобы не остаться без автомобиля. Машину арестовали судебные приставы за долги по алиментам.
Еще в августе 2017 года в отношении кемеровчанина было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание двух детей 12 и 17 лет. Сумма долга составила 280 тысяч рублей.
Мужчина не был официально трудоустроен и всячески избегал встреч с судебными приставами: последние несколько раз приходили к нему домой, но застать должника не удавалось. Однако в итоге приставу все же удалось дозвониться до кемеровчанина.
- Должник сам приехал в ОСП по Ленинскому району города Кемерово, после чего его автомобиль был арестован и оставлен на ответственное хранение, - отметили в УФССП по Кемеровской области.
Уже через два дня мужчина нашел деньги и оплатил всю сумму задолженности.
ИСТОЧНИК KP.RU