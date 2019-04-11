Кузбасский депутат воровал деньги

СЕГОДНЯ 08:37 2019-04-11T08:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Осинниках лишили полномочий депутата, который также занимал кресло директора Дома культуры «Высокий». Мужчина воровал деньги ДК и городской администрации

Как рассказали в областной прокуратуре, директор Дома культуры в октябре 2018 году был осужден за хищения и злоупотребление полномочиями. Его приговорили к трем годам тюрьмы условно с лишением права занимать административные должности в органах местного самоуправления.

На суде было установлено, что директор под предлогом ремонта выплачивал работникам деньги из стимулирующего фонда, а затем их забирал. Также он попросил организацию, которая должны была ДК за услуги, перевести деньги не Дому культуры, а на счет индивидуального предпринимателя. Затем он присвоил эти деньги – 140 тысяч рублей. Кроме того, директор фиктивно трудоустраивал работников и забирал их зарплаты. Таким образом, управлению культуры был причинен ущерб в размере 312 тысяч рублей.

После приговора чиновник попытался обжаловать решение суда, но апелляция не прошла. 5 марта 2019 года Кемеровский областной суд оставил приговор без изменения.

19 марта прокурор Осинников обратился в совет народных депутатов Осинниковского городского округа с требованием досрочно прекратить полномочия осужденного депутата. На сессии 2 апреля преступника лишили депутатских полномочий.

ИСТОЧНИК KP.RU