Кемеровчан испугал приземлившийся на шоссе вертолет

СЕГОДНЯ 10:11 2019-04-11T10:11:15+03:00

Вертолеты на кемеровских дорогах - редкость. Поэтому горожане еще удивляются

Кадры с места инцидента появились в Сети

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Жителей Кемерова напугал приземлившийся на шоссе вертолет. Кадры в места событий появились в социальных сетях.

Кемеровчанка опубликовала видео, на котором запечатлен вертолет, который приземлился на обочине Леснополянского шоссе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702465" frameborder="0"></iframe> Вертолет приземлился на Лесной Поляне.Видео: "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей" / "ВКонтакте"

«Может, кто знает, что это было сегодня на Леснополянской трассе?» - задалась вопросом автор видео.

Один из пользователей в комментариях к ролику предположил, что это были учения.

«Я проезжал мимо, с него как раз на веревке десантировалась группа, с высоты метров 20», - отметил горожанин.

Как пояснили «Комсомольской правде», это были учения Управления Росгвардии по Кемеровской области.

- В рамках проверки боевой готовности в Росгвардии Кузбасса прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке. Бойцы СОБР в полном снаряжении и боевой экипировке отработали десантирование с вертолета в режиме зависания и штурмовым способом. Одновременно с этим летчики авиационного отряда специального назначения Росгвардии закрепили навыки управления вертолетом при десантировании, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU