Кемеровчан испугал приземлившийся на шоссе вертолет
Жителей Кемерова напугал приземлившийся на шоссе вертолет. Кадры в места событий появились в социальных сетях.
Кемеровчанка опубликовала видео, на котором запечатлен вертолет, который приземлился на обочине Леснополянского шоссе.
Вертолет приземлился на Лесной Поляне.Видео: "Лесная поляна Кемерово - сообщество жителей" / "ВКонтакте"
«Может, кто знает, что это было сегодня на Леснополянской трассе?» - задалась вопросом автор видео.
Один из пользователей в комментариях к ролику предположил, что это были учения.
«Я проезжал мимо, с него как раз на веревке десантировалась группа, с высоты метров 20», - отметил горожанин.
Как пояснили «Комсомольской правде», это были учения Управления Росгвардии по Кемеровской области.
- В рамках проверки боевой готовности в Росгвардии Кузбасса прошли занятия по десантно-штурмовой подготовке. Бойцы СОБР в полном снаряжении и боевой экипировке отработали десантирование с вертолета в режиме зависания и штурмовым способом. Одновременно с этим летчики авиационного отряда специального назначения Росгвардии закрепили навыки управления вертолетом при десантировании, - отметили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU