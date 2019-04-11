Наташе Королевой в Кемерове подарили желтые тюльпаны

СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-11T10:32:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 10 апреля, в Кемерове состоялся концерт Наташи Королевой. Горожане очень тепло встречали певицу и отмечали, что она дает невероятный заряд бодрости и позитива.

Фотографиями и видео с концерта Наташи Королевой горожане делились в социальных сетях и не скупились на щедрые комплименты.

- Концерт очень теплый, по-домашнему, - отметила пользовательница liri_0907. – Красивая Наташа, замечательно поющая, и ее классная #бандакоролевой!

Один из мужчин, пришедших на концерт, вручил Королевой большой букет тюльпанов. Конечно же, желтых. Растроганная певица внимательно выслушала поклонника и горячо поблагодарила его за цветы. А позже назвала столицу Кузбасса прекрасным городом.

- Спасибо, друзья. Спасибо этому гостеприимному залу. Спасибо за эти гастроли, за то, что сделан такой прекрасный маршрут: прекрасные города, которые нас гостеприимно встречают», – сказала Наташа Королева.

ИСТОЧНИК KP.RU