2019-04-11T11:09:49+03:00
Происшествия

В Кузбассе будут судить любовников 13-летней девочки

От одного из них она родила ребенка
Дмитрий ИОНОВ
Поделиться:
У девочки было несколько любовниковУ девочки было несколько любовников
Изменить размер текста:

В одном из сел Беловского района расследуется дело о половом сношении несовершеннолетней с несколькими мужчинами. Информация о растлении ребенка стала известна благодаря односельчанам.

Обстоятельства дела следующие. Девочка вступила в сексуальные отношения с совершеннолетними односельчанами. На данный момент уверенно называют трех подозреваемых, которым было от 18 до 25 лет. Секс был добровольным, но им это вряд ли поможет. Девочка родила ребенка, отцовство которого еще предстоит установить.

Расследование закончится не скоро: местные жители утверждают, что число любовников тремя мужчинами не ограничивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай
На горе в Шерегеше сфотографировали лису
Рено Центр Кемерово - лучший дилер 2018 года в России!
Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове
В Кузбассе подняли со дна снегоход, вместе с которым утонули двое мужчин
«Это плохо и неправильно»: Кузбасский депутат осудила директора за оскорбление ученика
Наташе Королевой в Кемерове подарили желтые тюльпаны
Кемеровчан испугал приземлившийся на шоссе вертолет
Экс-главе Березовского продлили домашний арест
Кузбасский депутат воровал деньги
Кемеровчанин заплатил детям 280 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля
Кемеровчане сняли на видео полыхающий на дороге автомобиль
Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране
Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей
Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка назначен Денис Константинов
В Кемерове снесли еще одну опасную заброшку
В конце недели в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Отплатила злом: Новокузнечанка ограбила пожалевшего ее одноклассника
По чужому паспорту кузбассовец взял кредит на 350 тысяч
Претендентки на корону «Миссис Кузбасс 2019» сразятся на конкурсе талантов
Взял телефон и убежал: Кемеровчанину удалось трижды ограбить салоны связи