В Кузбассе будут судить любовников 13-летней девочки

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-11T11:09:49+03:00

У девочки было несколько любовников

От одного из них она родила ребенка

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В одном из сел Беловского района расследуется дело о половом сношении несовершеннолетней с несколькими мужчинами. Информация о растлении ребенка стала известна благодаря односельчанам.

Обстоятельства дела следующие. Девочка вступила в сексуальные отношения с совершеннолетними односельчанами. На данный момент уверенно называют трех подозреваемых, которым было от 18 до 25 лет. Секс был добровольным, но им это вряд ли поможет. Девочка родила ребенка, отцовство которого еще предстоит установить.

Расследование закончится не скоро: местные жители утверждают, что число любовников тремя мужчинами не ограничивается.

ИСТОЧНИК KP.RU