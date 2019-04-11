Рено Центр Кемерово - лучший дилер 2018 года в России!

СЕГОДНЯ 12:52 2019-04-11T12:52:18+03:00

Уже не раз мировое признание получает крупнейший автомобильный холдинг Кузбасса ГК «СИБИНПЭКС»

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На днях официальный дилер автомобилей RENAULT в Кемерове получил награду «Лучший дилер RENAULT России 2018 года» среди всех дилеров страны!

Дилерский центр Renault полностью соответствует высоким стандартам производителя. Поэтому ему присвоена высшая степень дилерского рейтинга! В качестве подтверждения высокого статуса по качеству обслуживания клиентов и уровню удовлетворенности клиентов Рено Центр Кемерово стал победителем сразу в нескольких номинаций: «Первое место в рейтинге 5 звезд по итогам «Глобального дилерского рейтинга Renault за 2017-2018 год», «Лучший дилер России в соответствии физических стандартов RENAULT», «Первое место в номинации - лучший дилер региона», «Первое место в соревновании Renault Selection на вершине успеха» и «Лучший дилер RENAULT России 2018 года» среди всех дилеров страны!

Награду директору ГК «СИБИНПЭКС» Фаине Сапожниковой вручил экс-президент и генеральный директор компаний Renault Carlos Ghosn (Карлос Гон).

Адрес автосалона: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 2-В, тел.: (384-2) 45-02-02.

Сайт: www.renault-centrkemerovo.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU