В Кузбассе подняли со дна снегоход, вместе с которым утонули двое мужчин
В Кузбассе со дна моря подняли снегоход, на котором в декабре прошлого года трое мужчин провалились под лед. Тела двоих погибших достали на поверхность ранее.
Спасатели подняли на берег снегоход, на котором трое мужчин катались по льду Беловского моря и провалились в воду. Спастись смог только один снегоходчик. Тела его товарищей искали долгое время и в итоге подняли на поверхность.
Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Однако найти тело одного из погибших удалось только через месяц. Второй снегоходчик пролежал под водой еще дольше – тело подняли на берег лишь 1 апреля.
Спасателям пришлось дважды определять местонахождение утонувшего транспортного средства Фото: Агентство защиты населения и территорий Кемеровской области
Сейчас же удалось установить местонахождение и поднять со дна сам снегоход.
- Снегоход находился на глубине пяти метров. Операция по поднятию его на берег заняла около восьми часов, - рассказал «Комсомольской правде» начальник отдела СМИ Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий.
Собеседник издания добавил, что транспортное средство было передано в Следственный комитет.
- Доследственная проверка по данному факту продолжается. Экспертиза должна установить точную причину смерти погибших, результатов пока нет, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU