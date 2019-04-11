2019-04-11T11:50:18+03:00
Происшествия

В Кузбассе подняли со дна снегоход, вместе с которым утонули двое мужчин

Поисковая операция завершилась
Екатерина БОРМОТОВА
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Снегоход пролежал на дне больше трех месяцев Фото: Агентство защиты населения и территорий Кемеровской областиСнегоход пролежал на дне больше трех месяцев Фото: Агентство защиты населения и территорий Кемеровской области
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В Кузбассе со дна моря подняли снегоход, на котором в декабре прошлого года трое мужчин провалились под лед. Тела двоих погибших достали на поверхность ранее.

Спасатели подняли на берег снегоход, на котором трое мужчин катались по льду Беловского моря и провалились в воду. Спастись смог только один снегоходчик. Тела его товарищей искали долгое время и в итоге подняли на поверхность.

Инцидент произошел 23 декабря прошлого года. Однако найти тело одного из погибших удалось только через месяц. Второй снегоходчик пролежал под водой еще дольше – тело подняли на берег лишь 1 апреля.

Спасателям пришлось дважды определять местонахождение утонувшего транспортного средства Фото: Агентство защиты населения и территорий Кемеровской области

Спасателям пришлось дважды определять местонахождение утонувшего транспортного средства Фото: Агентство защиты населения и территорий Кемеровской области

Сейчас же удалось установить местонахождение и поднять со дна сам снегоход.

- Снегоход находился на глубине пяти метров. Операция по поднятию его на берег заняла около восьми часов, - рассказал «Комсомольской правде» начальник отдела СМИ Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий.

Собеседник издания добавил, что транспортное средство было передано в Следственный комитет.

- Доследственная проверка по данному факту продолжается. Экспертиза должна установить точную причину смерти погибших, результатов пока нет, - отметили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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