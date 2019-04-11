Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове
В Международный день освобождения узников концлагерей в Кемерове прошли памятные мероприятия. Здесь почтили память узников фашистских концлагерей.
Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове..11 апреля 2019Артур Хлопотин
Около сотни кемеровчан собрались утром в четверг почтить память людей, оказавшихся волей судьбы в концлагерях и переживших тот ужас. Горожане несли цветы к мемориалам «Памяти жертв фашизма», «Воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой отечественной войне». После торжественной церемонии возложения цветов представители Совета ветеранов, городской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей отправились в школу №31. Здесь ученики подготовили литературно-художественную постановку, концертные номера, организовали выставку работ, посвященную памятной дате.
Горожане возложили цветы к мемориаламФото: Артур Хлопотин
В свою очередь бывшие несовершеннолетние узники рассказали о том времени, когда могли только мечтать о свободе и мирном небе. Они посоветовали новому поколению собирать свидетельства войны, ценить каждый мирный день.
К слову, сейчас в областном центре проживает около 63 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, работает городская общественная организация.
ИСТОЧНИК KP.RU