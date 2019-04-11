СЕГОДНЯ 12:07 2019-04-11T12:10:08+03:00

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В Международный день освобождения узников концлагерей в Кемерове прошли памятные мероприятия. Здесь почтили память узников фашистских концлагерей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702499" frameborder="0"></iframe> Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове..11 апреля 2019Артур Хлопотин

Около сотни кемеровчан собрались утром в четверг почтить память людей, оказавшихся волей судьбы в концлагерях и переживших тот ужас. Горожане несли цветы к мемориалам «Памяти жертв фашизма», «Воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой отечественной войне». После торжественной церемонии возложения цветов представители Совета ветеранов, городской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей отправились в школу №31. Здесь ученики подготовили литературно-художественную постановку, концертные номера, организовали выставку работ, посвященную памятной дате.

Горожане возложили цветы к мемориаламФото: Артур Хлопотин

В свою очередь бывшие несовершеннолетние узники рассказали о том времени, когда могли только мечтать о свободе и мирном небе. Они посоветовали новому поколению собирать свидетельства войны, ценить каждый мирный день.

К слову, сейчас в областном центре проживает около 63 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, работает городская общественная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU