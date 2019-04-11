2019-04-11T12:10:08+03:00
Общество

Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове

Горожане возложили цветы к мемориалам [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове.Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове.Фото: Артур Хлопотин
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В Международный день освобождения узников концлагерей в Кемерове прошли памятные мероприятия. Здесь почтили память узников фашистских концлагерей.

Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове..11 апреля 2019Артур Хлопотин

Около сотни кемеровчан собрались утром в четверг почтить память людей, оказавшихся волей судьбы в концлагерях и переживших тот ужас. Горожане несли цветы к мемориалам «Памяти жертв фашизма», «Воинов-кузбассовцев, павших за Родину в Великой отечественной войне». После торжественной церемонии возложения цветов представители Совета ветеранов, городской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей отправились в школу №31. Здесь ученики подготовили литературно-художественную постановку, концертные номера, организовали выставку работ, посвященную памятной дате.

Горожане возложили цветы к мемориалам Фото: Артур Хлопотин

Горожане возложили цветы к мемориаламФото: Артур Хлопотин

В свою очередь бывшие несовершеннолетние узники рассказали о том времени, когда могли только мечтать о свободе и мирном небе. Они посоветовали новому поколению собирать свидетельства войны, ценить каждый мирный день.

К слову, сейчас в областном центре проживает около 63 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, работает городская общественная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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