2019-04-11T13:25:29+03:00
Общество

На горе в Шерегеше сфотографировали лису

Лестная хищница бегала по трассе
Кирилл ЧАЩИН
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Лису вновь встретили на горнолыжной трассе. Фото: "ВКонтакте"/Кафе ЮРТА ШерегешЛису вновь встретили на горнолыжной трассе. Фото: "ВКонтакте"/Кафе ЮРТА Шерегеш
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В четверг утром, 11 апреля, на горнолыжном склоне в Шерегеше заметили рыжую лису. Очевидцы сфотографировали лесную хищницу и выложили фото в Сеть.

Фотографии с лисой появились в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте». На них видно, как лиса бродит среди деревьев и бегает по подготовленному горнолыжному склону.

«Туристов сегодня на трассе меньше, чем зверей. Ищите рыжую (которая не работает, а гуляет сама по себе) у Комсомолки (которая тоже не работает, но ратрачится)», – написали пользователи соцсети.

Хищница убежит на вершину горы. Фото: "ВКонтакте"/Кафе ЮРТА Шерегеш

Хищница убежит на вершину горы. Фото: "ВКонтакте"/Кафе ЮРТА Шерегеш

Многие туристы отмечают, что часто видят лис на склонах. Один из комментаторов приложил фотографии от 2 апреля.

«Исхудала чет, где обещанные три ляма туристов !? Нет никого, не кормит никто бедолагу», – отметил Евгений Белосветовский.

Лисица часто выпрашивает еду у туристов. Фото: Надежда Никонова

Лисица часто выпрашивает еду у туристов. Фото: Надежда Никонова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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