2019-04-11T12:53:28+03:00
Общество

Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай

В период отпусков жители региона смогут улететь в Санью
Екатерина БОРМОТОВА
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Первый рейс был выполнен в минувшие выходные Фото: АКОПервый рейс был выполнен в минувшие выходные Фото: АКО
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Из Кузбасса запустили новый авиарейс до китайского города Санья. Жители региона смогут летать на курорт до октября.

По данным областного департамента транспорта и связи, новое направление КрасноярскКемерово – Санья и обратно открыла авиакомпания NordStar. Первые полеты из Красноярска на популярный китайский курорт через Кемерово состоялись в минувшие выходные.

- Полеты между столицами Красноярского края и Кузбасса будут осуществляться еженедельно по субботам самолетами Boeing 737-800 вместимостью 180 пассажирских кресел, - отметили в администрации Кемеровской области.

Из Красноярска в Кемерово «Боинг» будет вылетать в 10.30, из Кемерова в Красноярск – в 10.35. Время в пути составляет один час. Вылеты в Санью осуществляются из кемеровского аэропорта в 13.00. Время в пути составит 6,5 часов.

Направления Красноярск – Кемерово и Кемерово – Санья будут открыты до 26 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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