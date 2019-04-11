На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие

СЕГОДНЯ 13:33 2019-04-11T13:33:10+03:00

В результате пожара никто не пострадал Кадр: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

С огнем боролись больше 10 человек [видео]

Изменить размер текста: A A

В Кемерове на бульваре Строителей, 19 загорелось общежитие. На месте работали больше 10 пожарных.

ЧП произошло днем 11 апреля. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что из окна на последнем этаже идет дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702540" frameborder="0"></iframe> Горит общага на бульваре Строителей в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

Сигнал о пожаре на 9 этаже общежития поступил в оперативные службы около 15.45. На место выехали три пожарных расчета.

- Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Обгорели вещи и мебель на общей площади семь квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU