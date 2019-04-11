На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
В Кемерове на бульваре Строителей, 19 загорелось общежитие. На месте работали больше 10 пожарных.
ЧП произошло днем 11 апреля. На кадрах, которые появились в Сети, видно, что из окна на последнем этаже идет дым.
Горит общага на бульваре Строителей в Кемерове.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
Сигнал о пожаре на 9 этаже общежития поступил в оперативные службы около 15.45. На место выехали три пожарных расчета.
- Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Обгорели вещи и мебель на общей площади семь квадратных метров, - рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU