Житель Кузбасса застрелил рыбака из-за машины

СЕГОДНЯ 14:26 2019-04-11T15:59:04+03:00

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В Новокузнецке пьяный мужчина застрелил 66-летнего рыбака, чтобы угнать его автомобиль. Убийца сжег машину после того, как не смог продать.

21 марта родственники 66-летнего кузбассовца начали его поиски, после того, как он не вернулся с рыбалки. Вместе со знакомым пропавшего, видевшего его последним, они приехали к реке. На льду было обнаружено тело родственника. Под утро эксперты установили, что мужчина погиб от огнестрельного ранения груди. Следователи совместно с полицейскими стали выяснять обстоятельства произошедшего. Родные погибшего рассказали, что пропал автомобиль, на котором мужчина поехал на рыбалку.

По горячим следам найти подозреваемого у правоохранителей не получилось. Через несколько дней машину рыбака нашли сожженной в Омской области. Оперативники полиции смогли установить место, где автомобиль был до выезда из Новокузнецка. Собранная по крупицам информация помогла задержать подозреваемого.

Подозреваемый рассказал, что в тот день был пьян и возвращался домой, когда на берегу реки заметил машину и решил ее угнать. Недалеко он увидел одинокого пенсионера и понял, что он являет хозяином.

– Злоумышленник решил убить его и угнать транспортное средство. Он застрелил пенсионера из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, а затем забрал из карманов его одежды ключи и документы от транспортного средства, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

На угнанном отечественном автомобиле убийца уехал в Алтайский край, а затем в Омскую область. Он пытался продать авто, но у него не получилось. Тогда он сжег машину и вернулся в Новокузнецк. Задержанный выдал орудие убийства, по которому назначена баллистическая экспертиза. Мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU