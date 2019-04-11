2019-04-11T15:59:04+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса застрелил рыбака из-за машины

Следователи нашли преступника
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке пьяный мужчина застрелил 66-летнего рыбака, чтобы угнать его автомобиль. Убийца сжег машину после того, как не смог продать.

21 марта родственники 66-летнего кузбассовца начали его поиски, после того, как он не вернулся с рыбалки. Вместе со знакомым пропавшего, видевшего его последним, они приехали к реке. На льду было обнаружено тело родственника. Под утро эксперты установили, что мужчина погиб от огнестрельного ранения груди. Следователи совместно с полицейскими стали выяснять обстоятельства произошедшего. Родные погибшего рассказали, что пропал автомобиль, на котором мужчина поехал на рыбалку.

По горячим следам найти подозреваемого у правоохранителей не получилось. Через несколько дней машину рыбака нашли сожженной в Омской области. Оперативники полиции смогли установить место, где автомобиль был до выезда из Новокузнецка. Собранная по крупицам информация помогла задержать подозреваемого.

Подозреваемый рассказал, что в тот день был пьян и возвращался домой, когда на берегу реки заметил машину и решил ее угнать. Недалеко он увидел одинокого пенсионера и понял, что он являет хозяином.

– Злоумышленник решил убить его и угнать транспортное средство. Он застрелил пенсионера из сигнального пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, а затем забрал из карманов его одежды ключи и документы от транспортного средства, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

На угнанном отечественном автомобиле убийца уехал в Алтайский край, а затем в Омскую область. Он пытался продать авто, но у него не получилось. Тогда он сжег машину и вернулся в Новокузнецк. Задержанный выдал орудие убийства, по которому назначена баллистическая экспертиза. Мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На бульваре Строителей в Кемерове загорелось общежитие
Из Кузбасса запустили новый авиарейс в Китай
На горе в Шерегеше сфотографировали лису
Рено Центр Кемерово - лучший дилер 2018 года в России!
Память узников фашистских концлагерей почтили в Кемерове
В Кузбассе подняли со дна снегоход, вместе с которым утонули двое мужчин
«Это плохо и неправильно»: Кузбасский депутат осудила директора за оскорбление ученика
В Кузбассе будут судить любовников 13-летней девочки
Наташе Королевой в Кемерове подарили желтые тюльпаны
Кемеровчан испугал приземлившийся на шоссе вертолет
Экс-главе Березовского продлили домашний арест
Кузбасский депутат воровал деньги
Кемеровчанин заплатил детям 280 тысяч, чтобы не лишиться автомобиля
Кемеровчане сняли на видео полыхающий на дороге автомобиль
Врач из Новокузнецка стала лучшим педиатром в стране
Юрий Мовшин выплатил родственникам погибших еще 1,4 миллиона рублей
Заместителем Председателя Правления Россельхозбанка назначен Денис Константинов
В Кемерове снесли еще одну опасную заброшку
В конце недели в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Отплатила злом: Новокузнечанка ограбила пожалевшего ее одноклассника
По чужому паспорту кузбассовец взял кредит на 350 тысяч
Претендентки на корону «Миссис Кузбасс 2019» сразятся на конкурсе талантов
Взял телефон и убежал: Кемеровчанину удалось трижды ограбить салоны связи