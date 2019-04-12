Кузбасский город возглавил девятиклассник

СЕГОДНЯ 04:14 2019-04-12T04:16:04+03:00

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У Междуреченска появился новый глава – девятиклассник Рамиль Калимулин. Возглавлять город школьник будет целую неделю.

Акция «Вместе с властью» проходит в Междуреченске уже 15 лет. В ее рамках старшеклассники работают вместе с главой города, его заместителями и руководителями городских управлений.

В этом году главой стал девятиклассник Рамиль Калимулин. Вместе с напарницей Алиной Гатиловой Рамиль посещает совещания, участвует в объездах города. Ребята даже снялись в программе «Вам слово», где глава города в прямом эфире отвечал на вопросы междуреченцев.

После окончания проекта ребята участвуют в круглых столах, где подводят итоги работы, обсуждают направления развития города. За 15 лет в акции поучаствовали 49 школьников.

- Наша общая задача – показать вам, чем сегодня занимается администрация города. Все вы небезразличны к судьбе Междуреченска. Для нас важно услышать от вас свежие идеи, которые помогут всем службам и структурным подразделениям администрации. Потому что мы работаем для будущего города – для вашего будущего в нем, - отметил глава Междуреченска Владимир Чернов.

ИСТОЧНИК KP.RU