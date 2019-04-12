Кузбасский кладовщик устроил пожар на 6 миллионов, чтобы скрыть кражу шин

СЕГОДНЯ 05:12 2019-04-12T05:12:47+03:00

Мужчина украл со склада шины и поджег помещение, чтобы скрыть хищение

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В Междуреченске кладовщик устроил поджог, причинив работодателю 6-миллионный ущерб. Мужчина украл со склада шины и испугался ревизии.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. В дежурную часть поступило сообщение о пожаре в складе-магазине, принадлежащем местному предпринимателю. Оперативники выяснили, что помещение загорелось в результате умышленных действий. Вскоре личность подозреваемого удалось установить: им оказался 21-летний кладовщик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/702703" frameborder="0"></iframe> Кладовщик поджег рабочее место в Междуреченске.Видео: ГУ МВД по Кемеровской области

Как оказалось, молодой человек задолжал родственникам: чтобы рассчитаться, он украл со склада и продал автомобильные шины. Однако когда узнал о предстоящей ревизии, решил поджечь помещение.

В результате пожара предпринимателю был нанесен 6-миллионный ущерб. Кроме того, пострадало имущество девяти автовладельцев, которые хранили на складе шины – им причинен ущерб на 250 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества и за растрату. На его счета наложили арест. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU