Кузбасский кладовщик устроил пожар на 6 миллионов, чтобы скрыть кражу шин
В Междуреченске кладовщик устроил поджог, причинив работодателю 6-миллионный ущерб. Мужчина украл со склада шины и испугался ревизии.
Инцидент произошел в апреле прошлого года. В дежурную часть поступило сообщение о пожаре в складе-магазине, принадлежащем местному предпринимателю. Оперативники выяснили, что помещение загорелось в результате умышленных действий. Вскоре личность подозреваемого удалось установить: им оказался 21-летний кладовщик.
Кладовщик поджег рабочее место в Междуреченске.Видео: ГУ МВД по Кемеровской области
Как оказалось, молодой человек задолжал родственникам: чтобы рассчитаться, он украл со склада и продал автомобильные шины. Однако когда узнал о предстоящей ревизии, решил поджечь помещение.
В результате пожара предпринимателю был нанесен 6-миллионный ущерб. Кроме того, пострадало имущество девяти автовладельцев, которые хранили на складе шины – им причинен ущерб на 250 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества и за растрату. На его счета наложили арест. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU